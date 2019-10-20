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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

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20/10/2019

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ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, YPG'nin çekilme süreciyle ilgili Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, "Ufak tefek çatışmalar var ama süreç iyi gidiyor" ifadesini kullandı.

Trump, savunma bakanı Mark Esper'ın verdiği bilgilere dayandırarak paylaştığı mesajında, bazı küçük çatışmalar olduğunu ancak bunların çok hızla sona erdiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Amerikan askerleri çatışma ya da ateşkes bölgesinde değil. petrolü de güvenceye aldık" ifadelerini de kullandı.

20/10/2019 17:47
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TAGS: ABD Başkanı Trump’tan yeni açıklama, haber, kıbrıs,
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