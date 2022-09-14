ABD, bölge ülkelerini Azerbaycan ile Ermenistan ateşkesi için etkilerini kullanmaya çağırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların durdurulması için başta Rusya olmak üzere, bölge ülkelerine taraflar üzerinde yapıcı etkilerini kullanması çağrısında bulundu.

Günlük basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Price, taraflara saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Price, hem ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem de bölgede ilgili ABD diplomatlarının muhatapları ile görüşmeye devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki çatışmaların ne tarafların ne de bölgedeki hiçbir ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Price, "Bölgedeki tüm ülkeleri, etkilerini tarafsız olarak kullanmaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Price, Rusya'yı, bu etkisini çatışmaların durdurulması ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tansiyonun düşürülmesi için kullanmaya çağırdıklarını belirtti.

AA muhabirinin, "Ermenistan, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütünü müdahaleye çağırdı. ABD'nin bu konudaki tepkisi nedir" sorusuna ise Price, "Tüm ülkeler, etkilerini çatışmaların durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi üzerine mutabakat sağlamak için yapıcı bir şekilde kullanmalı. Tabi yabancı güçleri çatışmanın bir tarafına destek vermek üzere sevk etmenin buna nasıl katkı sağlayacağını kestirmek zor." yanıtını verdi.

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14/09/2022 09:27