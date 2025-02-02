ABD bölgede radar ağı kuruyor iddiası

ABD’nin Kıbrıs ile İsrail arasında, bölgedeki üsleri de içine alan bir radar ağı kurmakta olduğu iddia edildi.

Simerini gazetesi: “ABD’den Yoğun Askeri Faaliyet – Kıbrıs’ın Dahil Olmasıyla Güvenlik Ağı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, ABD’nin Kıbrıs ile İsrail arasında bir radar ağı kurma girişimi olduğunu iddia etti.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki “Andreas Papandreu” üssünü modernize etmesi ve burada kalıcı duruma gelmesinin sebebinin bu olduğunu öne süren gazete, ABD’nin bu eylemliyle bölgedeki güvenlik ve savunma sistemlerinin düzenleyicisi konumuna gelmeyi arzuladığını savundu.

Gazete, ABD’nin bu konuma gelebilmek için Trodos’taki 450 km ve İngiliz Üslerindeki 500 km menzilli radarlarla koordineli bir sistem kurması gerekeceğini belirttiği haberinde, “A. Papandreu” üssündeki ABD helikopterlerini ve mevcut radarların menzillerini gösterdiği iddia edilen fotoğraflara da haberinde yer verdi.