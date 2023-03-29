ABD büyükelçiliğinden Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım daveti

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29/03/2023

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ABD büyükelçiliğinden Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım daveti

ABD’nin Güney Büyükelçiliği Ticaret birimi, 9-11 Mayıs’ta Atina’da düzenlenecek “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (DEFEA) için heyet organize edeceğini açıkladı ve Rumlara, ister ziyaretçi ister katılımcı olarak bu heyete katılma daveti yaptı.

Haravgi’nin haberine göre ABD Büyükelçiliği’nden yayımlanan davet açıklamasında, yüksek profilli şirketlerin hava, deniz, kara savunma, internet ve ulusal güvenlik i savunma sistemlerini sergilediği fuarda ABD standının Yunan-Amerikan Ticaret Odası (AmChamGR) tarafından,  Lefkoşa ve Atina büyükelçilikleri ve ABD Ordu Birliği (AUSA) işbirliğiyle düzenlenmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ABD standında Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, General Atomics ve Erickson gibi savunma alanında faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin son teknolojilerini, gelişmiş çözümlerini ve savunma sistemlerini sergileyeceği belirtildi. Heyete katılacakların Amerikan şirketleri ve katılımcılarıyla görüşme, doğrudan temasa geçme, network oluşturma, resmî etkinliklere katılma, katılımcı şirketlerle fikir alış verişinde bulunma vb imkânı bulacağı da eklendi.

29/03/2023 10:33
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TAGS: ABD, Atina, Savunma ve Güvenlik Fuarı
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