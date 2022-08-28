ABD Büyükelçisi Garber: Ukrayna'nın yanındayız çünkü insan hakları tartışılmazdır

24 Ağustos 2022 Ukrayna'nın bağımsızlığının 31. yıl dönümüdür.



Ne yazık ki, aynı zamanda Rus hükümetinin sebepsiz, tam ölçekli Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana altı ay geçti - öylesine şok edici bir saldırı ki, eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı benzeri görülmemiş küresel bir yaptırım kampanyası başlatılarak, AB genelindeki limanlar Rus gemilerine kapatıldı ve iki yeni ülke NATO İttifakına üye olma arayışına girdi.

Yine şok edici olan, Rus yetkililerin sözde “filtreleme” operasyonlarını denetlediğine dair haberler, ve Rus kuvvetlerinin milyonlarca Ukraynalı erkeği, kadını ve çocuğu sorguya çektiğine, gözaltına aldığına, yerinden ettiğine veya zorla sınır dışı ettiğine dair kanıtlar ve Ukrayna okullarını, hastanelerini ve evlerini

yok eden Rus bombalarının görüntüleri vardı.



Rusya'nın Ukrayna'da şu anda işgal ettiği bölgelerde düzmece referandumlar düzenleme niyetinde olduğuna dair kanıtlar da var. Bağımsız medya ve insani yardım kuruluşları, sivillerin infazını, üniformalı ve sivil personele yapılan işkenceyi ve Ukrayna genelinde şehir ve köylerin vahşice kuşatılmasını ve işgalini belgelemiştir.

Ukrayna'nın direnci ve azmi, dünyaya özgürlük mücadelelerini desteklemeleri için ilham verdi. Rusya, Ukrayna halkının demokratik iradesini yok etmeyi başaramayacak. Altı ay boyunca ölüm ve yıkımlara rağmen, Ukrayna hala ayaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve Kıbrıs onun yanındadır.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa için en önemli olaylardan biridir. Gerçekten de, Rusya'nın savaşının etkisi yalnızca Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya'nın Ukrayna tarım, ulaşım ve depolama altyapısına yönelik yıkıcı saldırıları, küresel tahıl ticaretini alt üst etti ve dünya genelinde gıda güvenliğini tehlikeye attı. Bir zamanlar rekor düzeyde bir yaz hasadı bekleyen Ukraynalı çiftçiler, şimdi çalınan ve hasar gören ekipmanları değiştirmek ve ailelerini ve topluluklarını ayakta tutmak için mücadele ediyor. Mevcut kriz, dünya genelinde enflasyonu ve perakende fiyatlarını da artırdı.

ABD, Ukrayna gıdalarının dünya pazarlarına ulaşmasını sağlama çabalarına bağlılığını sürdürmektedir. Gıda sevkiyatlarının Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından transit geçişine izin veren son anlaşmaya uyması için Rusya'ya baskı yapmak için G20 gibi forumları kullanmaya devam ediyoruz. Ukrayna gıda ihracatının kilidini açmak için uluslararası baskı kritik olmaya devam etmektedir.

Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ve dünyaya yüklediği bu yüksek maliyete rağmen, ABD, ortakları ve müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımlar, Kremlin'in şiddetini durdurmaya zorlamak için tasarlandı ve Rusya ekonomisine zarar vermektedir. Bunu biliyoruz çünkü Rus ekonomisini ayakta tutmak için Kremlin yaptırımlarımıza benzeri görülmemiş (ve sürdürülemez) bir müdahale içerisindedir. Ekonomistler, uzun vadede, yaptırımlar genişleyip ağırlaştıkça, Rus hükümetinin oyalama taktiklerinin tükeneceğini ve eylemlerinin gerçek maliyetinin acı verici bir şekilde kendi halkına döneceğini tahmin ediyor.

Kanıt herkesin görmesi için zaten ortada duruyor. Rusya, iki borç ödemesini kaçırdı ve bir asırdan fazla bir süredir ilk kez döviz borcunu ödeyemedi. Koordineli yaptırımlarımız, Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlasını dondurdu, ki bu, aksi halde Kremlin’in savaş makinesini finanse etmek için kullanacağı paraydı.

Yaptırımlar Putin'in savaşma yeteneklerini azaltmaya devam ederken, Ukrayna kuvvetleri ülkelerini başarıyla savunmaktadır.

Washington'dan Lefkoşa'ya, Ukrayna'ya verilen geniş destek, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyadaki müttefiklerinin ve ortaklarının her zamankinden daha fazla birlik içinde olduğunu gösterdi.

Ukrayna'nın yanında olmaya ve onun hayatta kalma mücadelesini desteklerken Avrupa'nın güvenliğini ve demokratik değerlerine katkı koymaya da devam edeceğiz.

Ukrayna'nın yanındayız çünkü siviller ve gıda malzemeleri pazarlık konusu değildir. Ukrayna'nın yanındayız çünkü insan hakları tartışılmazdir. Ukrayna'nın yanındayız çünkü bu yapılması gereken doğru şeydir.

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28/08/2022 14:25