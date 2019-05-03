ABD-Çin gerilimi Kuzey Kutbu'na sıçradı

Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerini artırması ABD'yi endişelendirdi. Pentagon, gerekirse nükleer denizaltıları bölgeye gönderebileceği uyarısında bulundu.

ABD ordusunun Çin'in askeri faaliyetlerini değerlendirdiği yıllık raporunda, Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirtildi. Pentagon ise Çin'in kuzeydeki hamlelerine karşı içinde nükleer seçeneklerin de olduğu caydırıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Kuzey Kutbu'nda herhangin bir devlet sistemi bulunmuyor. Çin'in, 2013 yılında ‘Arktika Konseyi'ne gözlemci üye olarak katılmasıyla birlikte bölgedeki faaliyetlerini Rusya'nın da desteğiyle daha da artırdığı görüldü.

ABD yönetimi Çin'in asli üye olmadığını belirterek bölgedeki faaliyetlerinin yasal olmadığını vurguluyor.

ABD, ÇİN'İ BÖLGEDE İSTEMİYOR

ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanı Amiral James Foggo, geçtiğimiz aylarda ABD'nin, Rusya ve Çin'in Arktika'ya hükmetmelerine ve Kuzey Denizi güzergahını kontrol etmelerine izin vermeyeceğini açıklamıştı.