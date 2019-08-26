ABD-Çin ticaret savaşında olan Türk Lirası'na oldu

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin artmasıyla yuan spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış illikit piyasada dolar/TL'nin de 6.47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu. Kur daha sonra 5.80 seviyesinde dengelendi.

ABD-Çin ticaret savaşında gerilimin artmasıyla yuan spot piyasada 11 yılın, illikit işlemlerde ise tarihi dip seviyesini test ederken bu riskten kaçış illikit piyasada dolar/TL’nin de 6.47 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

Dolar/TL Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konuşması sonrası 5.75 civarında işlem görürken günün ilk saatlerinde, 30 dakikadan kısa sürede bu seviyelerden 6.47’ye kadar yükseldi.

İllikit piyasada 6 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayan dolar/TL güne 5.80’li seviyelerde başladı.

Dolar/TL saat 08:46’da 5.8088/5.8157 seviyesinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar küresel piyasalardaki satış baskısının kuvvetli olduğu, TL’de likiditenin olmadığı gece saatlerinde ‘stop loss’ işlem emirlerinin çalıştığını, bunun da TL’de ani bir hareketi beraberinde getirdiğini söylediler.

ÇİN MERKEZ BANKASI’NDAN HAMLE

Yuan, dolar karşısında 7.1850’ye kadar tırmandıktan sonra Çin Merkez Bankası’nın yuan işlem bandının orta noktasını görece düşük ve bir önceki seans ile neredeyse yatay olan 7.0570 seviyesinde belirlemesi piyasaları biraz rahatlattı.

Yatırımcılar ABD’nin Çin’den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin’in ihracatçı şirketleri desteklemek için yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

VERGİ KILIÇLARINI ÇEKTİLER

Çin’in Cuma günü ABD’den ithal 75 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının hemen ardından Trump’ın Çin’den ithal 550 milyar dolar değerinde ürüne yönelik %5 ek gümrük vergisi açıklamasıyla Wall Street Cuma günü keskin düşüş kaydetti.

Bankacılar küresel piyasalarda endişelerin güvenli liman talebini tetiklediğine dikkat çektiler.

Yatırımcıların parayı hisse senetlerinden tahvil, altın ve güvenli liman para birimleri gibi daha az riskli varlıklara kaydırmaya devam etmesi durumunda, finansal piyasalar yakın gelecekte zorlu bir seyir izleyebilir.

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil getirisi 2016 ortasından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, altın riskten kaçışın etkisiyle Nisan 2013’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

REUTERS