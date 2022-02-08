ABD, Covid-19'la ilgili "seyahat edilmesi çok riskli" listesine 7 noktayı daha ekledi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19 vakalarının artması nedeniyle 7 ülkeyi daha seyahat edilmemesi gereken destinasyonlar listesine ekledi.

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08/02/2022

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ABD, Covid-19'la ilgili "seyahat edilmesi çok riskli" listesine 7 noktayı daha ekledi

CDC'nin internet sayfasında, Covid-19'un Omicron vakalarının hızla yayılması nedeniyle Japonya, Küba, Ermenistan, İsrail, Libya, Umman ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ABD vatandaşları için seyahat edilmesi tehlikeli uçuş noktaları listesine eklendi.

Sağlık kuruluşu, Covid-19'un en şiddetli yayılma gösterdiği 7 ülkeyle birlikte dünyanın 134 ülkesini "Kategori 4" seviyesine alarak koyu kırmızı renkle işaretledi.

CDC'nin seyahat için güvenli olmadığını belirttiği tavsiye listesi, 26 Kasım 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron'u "endişe verici bir varyant" ilan etmesinden bu yana ilk defa dünyadaki uçuş destinasyonlarının yarısından fazlasını kapsar hale geldi.

ABD vatandaşlarının, tam aşılı olsalar bile söz konusu listedeki destinasyonlara seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Son 28 gün içinde her 100 bin kişide 500'den fazla Covid-19 vakası görülen ülke ve bölgeler, "salgının en şiddetli yayılma gösterdiği yer" anlamında "Kategori 4" listesine alınıyor.

08/02/2022 20:47
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TAGS: abd, covid19
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