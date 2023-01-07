ABD de artık ‘Türkiye’ diyecek
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, resmi yazışmalarda ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ ifadesini kullanacaklarını açıkladı.
07/01/2023
“Türk Büyükelçiliği iletişimlerimizde bu yazımı (Türkiye) kullanmamızı talep etti” diyen Price, “Bakanlık, kamu iletişimleri de dahil olmak üzere resmi diplomatik ve ikili ilişkilerimizin çoğunda bugün gördüğünüz yazımı kullanacaktır” dedi. Price, Coğrafi İsimler Kurulu’nun aynı zamanda ABD halkının anlamasını kolaylaştırmak üzere ‘Turkey’ ve ‘Republic of Turkey’ (Türkiye Cumhuriyeti) isimlerinin de kullanılabileceğine izin verdiğini kaydetti.