''ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı'' kitabının tanıtım etkinliği...

İlksoy Aslım'ın kitabı “ABD Dış Politikasında Kıbrıs Açmazı” ile ilgili tanıtım etkinliği, 12 Ekim Çarşamba günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda yapılacak.

Khora Kitap Cafe’den yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım ve imza etkinliği saat 18.00’de başlayacak.

Khora ve Kalkedon Yayınları işbirliğiyle Kıbrıs ve Türkiye'de eş zamanlı çıkan kitap, ABD’nin Kıbrıs adası üzerindeki politik stratejilerini detaylı bir şekilde ele alıyor.

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10/10/2022 11:57