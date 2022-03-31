ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Baf’a yeni üniversite için imza atmaya gelecek

Baf’ta bulunan eski Harnup fabrikalarının “Beyrut Amerikan Üniversitesi” olarak kullanılacağının açıklanmasının ardından, ABD Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Satterfield’ın yeni kurulacak bu üniversite için kuruluş anlaşmasına imza atmak adına Güney Kıbrıs’a gideceği vurgulandı.

Alithia ve diğer gazeteler, söz konusu üniversitenin Baf’ta kurulması kararına büyük katkı sağlayan Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos dün konuya ilişkin açıklama yaptı. Fedonos, Eylül 2023 tarihinde faaliyetlerine başlaması öngörülen üniversitenin kuruluş anlaşmasının 8 Nisan tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve ABD Eğitim ve Kültür İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Satterfield tarafından imzalanacağını belirtti.

Fedonos ayrıca ABD’li Bakan Yardımcısının yanı sıra birçok ABD’li yetkilinin de imza töreninde hazır bulunacaklarını vurguladı.

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31/03/2022 12:41