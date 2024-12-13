ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'dan ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

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13/12/2024

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'dan ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.

Dün Türkiye'ye gelen Blinken ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD Türkiye Misyonu Kamu Diplomasisi Müsteşarı Viraj LeBailly uğurladı.

Bakan Blinken'ı taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti.

İki bakanın Dışişleri Bakanlığında saat 09.55'te başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Blinken'ı kabul etmişti.

 

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TAGS: blinken
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