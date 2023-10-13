ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail-Filistin çatışmasının yayılmasının önlenmesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Blinken'ın, İsrail'in yanı sıra Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'a ziyaret gerçekleştireceği belirtilerek "Bakan, çatışmanın yayılmasını önlemeye, rehinelerin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını sağlamaya ve sivillerin korunmasına yönelik mekanizmaları belirlemeye yardımcı olacak çabalar konusunda bölgesel ortaklarla temaslarda bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail'i ziyaret eden Blinken, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya gelmişti.

Blinken, ortak basın toplantısında, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." ifadesini kullanmış ve İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söylemişti.

Öte yandan Blinken, İsrail ziyareti kapsamında İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile de görüşmüştü.