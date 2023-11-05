ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Abbas, Batı Şeria'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "güvenlik gerekçeleriyle" Blinken'ın ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını ifade etti.

Miller, Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydederek, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini" aktardı.

Blinken ve Abbas'ın Batı Şeria'da "sakinlik ve istikrarın yeniden sağlanmasını" görüştüğünü belirten Miller, Blinken'ın aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini söyledi.

Blinken, gösterilerle karşılandı

Öte yandan Blinken'ın ziyareti her ne kadar duyurulmamış olsa da birtakım söylentilerin duyulması üzerine protesto gösterileri düzenlendi.

Göstericiler, Blinken'ın fotoğrafını yakarak, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Blinken’dan İsrail’in saldırılarını durdurmasını istedi

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin yönetiminin merkez binasında bir araya geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Blinken ile görüşmesinde Abbas, Gazze Şeridi’ndeki yıkıcı savaşın derhal durdurulması ve bölgeye tıbbi malzeme, gıda, su, elektrik ve yakıt dahil olmak üzere insani yardım sağlanmasının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Abbas, "Son derece zor şartlarda yeniden buluşuyoruz. Gazze'deki Filistin halkımızın, uluslararası hukuk kurallarını tanımayan İsrail savaş makinesinin elinde maruz kaldığı soykırım ve yıkım savaşını anlatacak kelime yok.” ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı, şöyle devam etti:

“4 bini çocuk, 10 bin Filistinlinin öldürülmesine, on binlercesinin yaralanmasına, on binlerce konutun, altyapının, hastanelerin, barınma merkezlerinin ve su depolarının yok edilmesine nasıl sessiz kalabiliriz?”

Abbas, Filistin halkının Gazze, Batı Şeria veya Kudüs’ten zorla göç ettirilmesine karşı uyarıda bulunarak "bunu kategorik olarak reddettiklerini" vurguladı.

Askeri çözümlerin İsrail'e güvenlik getirmeyeceğine dikkati çeken Abbas, Blinken’a "Bu suçları işlemelerini derhal durdurmanızı istiyoruz." çağrısında bulundu.

Abbas, bölgede güvenlik ve barışın, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti topraklarında İsrail işgaline son verilmesiyle sağlanacağını belirtti.