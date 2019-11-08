ABD Dışişleri Bakanı: NATO'nun değişmesi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya’da Berlin Duvarı yıkılışının 30’uncu yıldönümünde yaptığı konuşmada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) etkisiz bir birlik haline dönüşmesi riskine karşılık ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiği uyarısını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'yı özgürlük için mücadelede birlikte hareket etmeye çağırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Körber Vakfı'nda konuşan Pompeo, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 30 yıl geçmesine rağmen, bugün hala özgür dünyanın yine otoriter rejimlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Pompeo, Almanya'nın Çin ve Rusya gibi otoriter yapıları olan ülkelere karşı ABD'nin yanında bulunması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı, "Özgürlüğün hiçbir zaman garanti altında olmadığını kabul etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ile daha fazla ticaret yapmak istediklerine işaret eden Pompeo, Kuzey Akım 2 Projesi'ni referans göstererek, "Bu nedenle Almanya'nın enerji tedarikinin Rusya'ya bağımlı olmaması önemli." dedi.

Pompeo, Almanya'ya Çinli teknoloji devi Huawei'nin, Almanya'nın 5G sürecine katılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

NATO AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO ile ilgili söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine Pompeo, "Burada asıl soru, 70 yıl sonra NATO'nun hala önemli ve etkili olup olmadığıdır." ifadesini kullandı.

NATO'nun ‘gelişmesi ve değişmesi’ gerektiğini, bunun olmaması durumunda ittifakın hükümsüz olma riski taşıdığını belirtti. Pompeo, şunları söyledi:

“Kuruluşundan 70 yıl sonra, NATO’un artık gelişmesi ve değişmesi, günümüz şartlarının gerçeklikleri ve zorluklarıyla karşı karşıya gelmesi gerekiyor. Eğer ülkeler, NATO’ya gerekli kaynakları sağlamadan güvenlikten faydalanabileceklerini düşünürlerse, sözlerini yerine getirmezler, bu da NATO’nun etkisiz ve hükümsüzleşmesi riskini oluşturur."

Pompeo, NATO'nun şu anki aktüel zorluklarla mücadele için daha da büyüyüp gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dünyada otoriter yapıların olduğuna dikkati çeken Pompeo, özgür uluslarla özgür olmayan ulusların "değerlerinin" rekabet halinde bulunduğunu belirtti.

Pompeo, "Özgürlüğümüzü ve geleceğimizi savunma zamanı" diyerek, birlik içinde beraber olunduğunda müttefik ve arkadaş olarak beraber duracaklarına işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı, "Eğer liderlik etmezseniz, Amerika liderlik etmezse bunu kim yapacak?" dedi.

"ABD, YPG'YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kontrolünde olan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermeye devam ettiklerini de açıkladı.

Bakan Pompeo, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilerek bölgede daha önce destek verdiği grupları yalnız bıraktığı eleştirilerinin doğru olmadığını da söyledi.

"Aslında ABD, SDG'ye devasa miktarda kaynak sağladı." diyen Pompeo, Avrupa'dan da İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiğini, bu şekilde IŞİD'e büyük darbe vurdukları ve bundan gurur duyduklarını dile getirdi.

Pompeo, "Onlara destek vermeyi sürdürüyoruz. Çünkü bunda büyük çıkarımız var, Avrupa'nın da bunda çıkarı olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerini ABD'nin bölge politikalarına ve IŞİD'le mücadeleye destek vermeye çağıran Pompeo, aksi takdirde Avrupa’nın çok ciddi yeni mülteci akınlarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

08/11/2019 21:41