ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna savaşı görüşmeleri için Suudi Arabistan'da

BD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'da yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı sona erdirmek amacıyla Rus yetkililerle görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmesi ve başkanlık kampanyası sırasında sona erdirme sözü verdiği savaş konusunda üst düzey yetkililere müzakerelere başlama talimatı vermesinin ardından gerçekleşiyor.

Washington ile Gazze Şeridi'nin geleceği konusunda da görüşmeler yürüten Riyad, 20 Ocak'ta göreve başlayan Trump yönetimi ile Moskova arasındaki ilk temaslarda rol oynamış ve geçen hafta bir esir takasının gerçekleşmesine yardımcı olmuştu.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir milletvekili, cumartesi günü Rus mevkidaşı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşen Rubio'nun, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Beyaz Saray Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Suudi Arabistan'da Rus yetkililerle bir araya geleceğini söyledi.

-Kremlin: "Lavrov ve Ushakov Riyad'a gitti"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bugün yaptığı açıklamada, Putin'in 2004 yılından bu yana dışişleri bakanı olan Sergey Lavrov ve Kremlin dış politika danışmanlarından Yuri Ushakov'un Putin'in talebi üzerine Riyad'a gittiklerini söyledi.

Peskov, “Salı günü Amerikalı mevkidaşlarıyla, öncelikle Rus-Amerikan ilişkilerini restore etmeye odaklanacak bir toplantı yapmaları bekleniyor. Bu görüşmede aynı zamanda Ukrayna'daki çözümle ilgili olası müzakerelerin hazırlanması ve iki başkan arasında bir toplantı yapılması da görüşülecek" dedi.

Peskov, Reuters haber ajansının Rusya'nın varlık fonu başkanı Kirill Dimitriv'in de ABD heyetiyle görüşeceği yönündeki haberine ve Putin ile Trump'ın bu ayın sonunda Suudi Arabistan'da yüz yüze görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yorum yapmaktan kaçındı.

Rus Kommersant gazetesi adını vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde görüşmelerin salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacağını duyurdu.

Görüşmeler, Rus ve ABD'li yetkililer arasında yıllardır yapılan ilk üst düzey yüz yüze görüşmeler arasında yer alacak ve ABD ile Rusya liderleri arasındaki görüşmeden önce yapılmış olacak.

Rubio Pazar günü yaptığı açıklamada Putin'in barış konusunda ciddi olup olmadığını önümüzdeki hafta ve günlerin belirleyeceğini söyledi.

- Zelenskiy, Suudi Arabistan'da yapılacak görüşmeye katılmayacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Zelenskiy, resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla Rus ve ABD heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye değinen Zelenskiy, söz konusu toplantıdan haberdar olmadıkları için görüşmelerde de yer almayacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

BAE'den sonra resmi temaslar için Suudi Arabistan'a gideceğini hatırlatan Zelenskiy, savaşın adil bir şekilde sona ermesi ve ülkesine güçlü güvenlik garantilerinin verilmesi için müttefik ülkelerin askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması gerektiğini yineledi.