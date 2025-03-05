ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ile Rum Dışişleri Bakanı Kombos telefonda görüştü

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05/03/2025

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ile Rum Dışişleri Bakanı Kombos telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kombos ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışiileri Sözcüsü Sözcü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklama şöyle:

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile bir telefon görüşmesi yaparak, Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki önemli rolüne ve bölgesel çatışma bölgelerinden Amerikan vatandaşlarının tahliye edilmesine verdiği desteğe duyduğu takdiri ifade etti.

Bakan Rubio ve Dışişleri Bakanı Kombos, ayrıca bölgesel enerji projeleri, Ukrayna’daki çatışmanın sonlandırılması ve süregelen askeri işbirliğinin önemi üzerine de görüşmelerde bulundular.

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TAGS: ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ile Rum Dışişleri Bakanı Kombos telefonda görüştü
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