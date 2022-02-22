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ABD Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

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22/02/2022

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ABD Dışişleri Bakanı, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken'ın, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki "sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını" tanıması karşısında, ülkesinin, Kiev'e desteğini ilettiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştüğü ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda kendi kontrolündeki sözde cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanıma kararına karşı hızlı cevabını ilettiği belirtildi.

Blinken'ın Kuleba'ya, ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini aktardığı ifade edilen açıklamada, iki bakanın Rusya'nın kararı karşısındaki ilan edilen güçlü önlemleri tartıştığı ve ek önlemler alınmasını teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yı bugün bu meseleleri ele almak için Washington DC'de görmeyi sabırsızlıkla beklediği paylaşıldı.

22/02/2022 10:05
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TAGS: abd, ukrayna
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