ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan 3’lü Görüşme Arifesinde Mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 27 Eylül Pazartesi günü yapacağı “kritik üçlü görüşme” öncesinde “gür” bir mesaj verdiği bildirildi.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Yasama-Kongre İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu, Amerikalı Milletvekili Nicole Maliotakis’in Temmuz 2021 tarihli kapalı Maraş açılımıyla ilgili mektubu yanıtında, Türk tarafının istediği iki devletli çözümünün kabulünün söz konusu olmadığını söyledi.

Durakoğlu’nun mektubunda ayrıca Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’nde 23 Temmuz 2021’de oy birliğiyle alınan kararda ABD’nin oynadığı role işaret ettiği kaydedildi.

Mektupta, “ABD Dışişleri Bakanlığı Maraş’ın bir bölümünün tek yanlı açılması ve Kıbrıs Türk idaresi altında (yasal sahiplerine) devir açıklamasından duyulan endişeyi paylaşmakta olduğu” ifade edildi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu açıklamayı, ABD ve AB’nin araya girmesine rağmen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle yaptığı belirtildi.

Mektupta ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in 20 Temmuz 2021’de yaptığı ve Bakanlık Müsteşarı Nuland’ın Amerikan Kongresi Dışişleri Komitesi’nde yinelediği Maraş’la ilgili Ekim 2020’de alınan bütün karar ve önlemlerin iptal edilmesi yönündeki açıklaması da hatırlatıldı.

“Ada’da gerilimi artıran ve çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasını engelleyen tek yanlı kışkırtıcı faaliyetlerden kaçınılmasının önemine vurgu yapılmaya devam edileceği” belirtilen mektupta “iki devlet çözümü yönündeki Türk ve Kıbrıs Türk çağrıları ile ilgili endişe” dile getirildi, “Ada’yı iki bölgeli iki toplumlu federasyon olarak birleştirecek Kıbrıs aidiyetli çözüme destek” kaydedildi.

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22/09/2021 12:08