ABD doğruladı! İran Amerikan drone'u vurdu

İran, toprakları üzerinde ABD'ye ait bir dronenun bu sabah vurulduğunu duyurdu. Dakikalar sonra ise İran'ın ABD insansız hava aracını vurduğu ilan edildi. Açıklamadaki en dikkat çekici detay, dronenun uluslararası hava sahasında düşürüldüğünün belirtilmesi.

Basra Körfezi'nde sular ısınıyor, ABD ve İran bu sabah bir kez daha karşı karşıya geldi. Tahran yönetimine göre, söz konusu insansız hava aracı Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan üzerinde uçuyordu.

İran, düşürülen dronenun Global Hawk tipi olduğunu söylüyor. Ancak ABD ordusu, insansız hava aracının MQ-4C Triton olduğunu açıkladı.

Ortadoğu'daki tansiyon, ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü Mayıs ayında bölgeye göndermesiyle yükseldi.