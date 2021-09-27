ABD dönüşü karantinaya giren Bolsonaro'nun testi negatif çıktı

ABD'de koronavirüse yakalanan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ile temaslı olduğu için geçen hafta karantinaya giren Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun testi negatif sonuçlandı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrası 22 Eylül'de ABD'den Brezilya'ya dönüşte karantinaya giren Bolsonaro'nun, 26 Eylül sabahı yaptırdığı COVID-19 testi negatif çıktı.

Öte yandan, açıklamada Bolsonaro'nun karantinayı sonlandırıp günlük aktivitelerine başlayıp başlamayacağına ilişkin bilgi yer almadı.

Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi COVID-19'a yakalanmıştı

Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA), geçen hafta New York'tan dönen ve Queiroga ile temasta bulunan heyetin, 14 gün karantinada kalmasını önermişti.

Sağlık Bakanı Queiroga, ABD'den Brezilya'ya dönmeden önce yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle New York'ta otelde karantinaya alınmıştı.

ABD'ye giden heyette yer alan Bolsonaro'nun oğlu dahil 3 kişi COVID-19'a yakalanmıştı.

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27/09/2021 09:23