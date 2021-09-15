ABD, dünya liderlerini Covid-19’u bitirmeye çağırıyor

ABD, dünya liderlerini koronavirüs pandemisini bitirmek üzere dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılına kadar aşılanması hedefine ulaşmaya yardımcı olmaya çağırdı.

Gelecek hafta ABD öncülüğünde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Konseyi Covid-19 Zirvesi’nde corona virüsle mücadeleye dair atılacak küresel adımlarla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Reuters’ın ulaştığı belgeye göre, dünya nüfusunun yüzde 70’inin 2022 yılına kadar aşılanması hedefi belirlenirken dünya liderleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörün önde gelen temsilcilerinden virüsle mücadeleye destek olmaları istendi.

YOKSUL ÜLKELERE MİLYARLARCA DOLARLIK YARDIM



Belgede zengin ülkelerin 2 milyar doları, oksijen tüpü tedariğini güçlendirmek için kullanmaları, düşük ve orta-düşük gelirli ülkelere 2022’ye kadar en az 1 milyar test kiti bağışlamaları ve 2022 boyunca Covid-19 ilaçları için 3 milyar dolar bağışlamaları gerektiği belirtildi.

Ulaşılması planlanan hedeflerden bir diğeri ise, 2021 sonuna kadar her 1000 kişiden birinin her hafta corona virüs testi olmasının sağlanması olduğu aktarıldı. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının maske gibi temel kişisel koruyucu ekipmanlara ulaşmasını sağlamak da atılacak temel adımlar arasında gösterildi. Belgede bunun yanında zengin ülkelerin 7 milyar doları 2022’de aşıya karşı çekimser yaklaşanlarla mücadele ve aşıya teşvik konularında kullanılmak üzere hazırlaması belirtildi.



Özel sektör temsilcilerine ise, gelecek yılın sonuna kadar 2 milyar doları oksijen sistemlerinin tedariğini desteklemek için kullanmak ve yoksul ülkelere tanesi 1 doları geçmeyecek şekilde test kiti ulaştırmak hedefleri koyuldu.



Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yüzde 70 aşılanma oranını doğrularken zirve ve diğer detaylarla ilgili bilgi vermedi.



ULUSLARARASI KURULUŞLAR UYARDI



Geçen ay Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar dünya liderlerini yoksul ülkelerin aşılama oranları konusunda uyarmıştı. Buna göre, yoksul ülkelerde yetişkinlerin yüzde 2’sinden azının aşılandığı görüldüğü, yüksek gelirli ülkelerde ise bu oranın yüzde 50’yi bulduğu aktarılmıştı. Ayrıca zengin ülkelerin taahhüt ettikleri aşı dozlarının yüzde 10’undan daha azını diğer ülkelere gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

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15/09/2021 12:25