ABD, EastMed doğal gaz boru hattı konusunda çekincelerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ilgili taraflara yolladığı ve EastMed doğal gaz boru hattının ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğine dair çekincelerini ifade ettiği “non-paper” konusunda izahatta bulundu.

Alithia gazetesi “ABD 3+1 Oluşumuna Bağlı” başlıklı haberinde, Yunan muhabirlerin sorusuna yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, ABD’nin 3+1 şeklindeki bölgesel işbirliği oluşumuna bağlı olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak addettiğini söylediğini iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Washington’un, yeni bir enerji çağına geçilmesi için, Doğu Akdeniz bölgesini hazırlayacak olan temiz enerji teknolojilerine önem verdiğini de ifade etti.

ADB Dışişleri Bakanlığı sözcüsü verdiği yanıtta kısaca şunları ifade etti:

“Avrupa’nın enerji güvenliğinin -her zamankinden daha fazla- ulusal güvenlik meselesi olduğu bir dönemde bölgesel ilişkilerimizi derinleştirme ve temiz enerji teknolojilerini ileriye götürme konusunda kararlıyız. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail ve ABD’nin de yer aldığı 3+1 oluşumu gibi, işbirliği ve istikrarın güçlendirilmesine dair bölgesel çabaları aktif bir şekilde desteklemeyi sürdürüyor. Doğu Akdeniz’in Avrupa’yla doğal enerji bağlantısına odaklanmış durumdayız. İlgimizi, hem doğal gaz tedarikini hem de yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyebilecek elektrik enerjisi bağlantılarına kaydırıyoruz. Mısır’dan Girit’e gidecek EuroAfrica bağlantısı aynı zamanda İsrail, Kıbrıs ve Avrupa elektrik şebekelerini birleştirecek olan EuroAsia bağlantısı gibi projeleri destekliyoruz. Bu gibi projeler yalnızca hayati öneme sahip enerji piyasalarını birleştirmekle kalmayıp, bölgenin temiz enerjiye geçiş için hazırlanmasına da yardımcı olacaktır.”

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12/01/2022 11:31