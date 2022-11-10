ABD Ekim ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de Ekim ayı enflasyonu beklentilerin altında kaldı. Açıklamalara göre aylık bazda 0,4 oranında artan tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 7,7 oranında arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylıkta 0,6 ve yıllıkta 7,9 şeklindeydi.

Piyasaların dikkat kesildiği veri, artış hızının yavaşladığını gösterdi. Çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinin fiyatlarındaki değişiklikleri ölçen Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül ayında yüzde 8.2 olarak ölçülmüştü.

Fed'in takip ettiği, hareketli gıda ve enerji maliyetleri hariç tutulan çekirdek enflasyon ise sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 6,5′lik tahminlere kıyasla, ay için yüzde 0,3 ve yıllık olarak yüzde 6,3 arttı.

Verinin ardından dolar endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Bu habere tepkiniz:



10/11/2022 15:48