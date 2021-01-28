ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 4 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 arttı.

Ülkede kişisel harcamalar bir önceki çeyreğe göre, yüzde 1,8’lik artış beklentisinin altında kalarak, yüzde 1,5 arttı.

Ticaret dengesi ise aralık ayında, kasım ayında görülen 86,4 milyar dolarlık açıktan hafif toparlanarak, 82,47 milyar dolar açık verdi.

Bu habere tepkiniz:



28/01/2021 17:51