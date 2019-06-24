ABD Ekrem İmamoğlu'nu kutladı !

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul'da YSK'nın kararıyla yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde üstünlük sağlayan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İstanbul halkının oyları ile yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ABD'den açıklama geldi.

ABD İstanbul Konsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.