ads

ABD en az 1 milyon vaka bildirerek dünya rekoru kırdı

ABD dün en az 1.13 milyon yeni koronavirüs vakası bildirdi. Reuters verilerine göre bu rakam, bugüne kadar herhangi bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı.

ads ads ads ads ads
11/01/2022

ads
ads
ads
ABD en az 1 milyon vaka bildirerek dünya rekoru kırdı

ABD'de daha önceki rekor 3 Ocak'ta bildirilen 1.03 milyon vaka idi.

ABD'de çoğu eyaletin hafta sonunda vaka bildirimi yapmaması nedeniyle pazartesi günleri yüksek rakamlarda vaka bildiriliyor.

Yeni vakalarda yedi günlük ortalama, günlük 700 binin üzerinde vaka sayısı ile iki haftada yükselerek eski seviyenin üç katına çıktı.

Yeni vaka sayısındaki rekor seviyenin açıklandığı gün, ABD'de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı da tüm zamanların zirve seviyesine yükseldi.

Reuters verilerine göre, hastaneye kaldırılan hasta sayısı üç haftada eski seviyenin iki katına çıktı.

11/01/2022 09:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD, dünya rekoru
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.