ABD enflasyon verilerinde gerileme!

ABD'de Aralık ayında enflasyon yüzde 6,5 oranında gerçekleşti. Önceki yüzde 7,1 seviyesindeydi. Aylık enflasyon ise yüzde 0,1 oranında gerilemiş oldu.

ads ads ads ads
12/01/2023

ads
ABD enflasyon verilerinde gerileme!

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında yüzde 7,1 olan ABD enflasyonu Aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 oranında geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 6 aydır düşüş trendine girmiş oldu.

Enflasyon geçtiğimiz Ekim ayından bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

12/01/2023 16:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ABD, enflasyon, veri,
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.