ABD enflasyon verilerinde gerileme!

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Kasım ayında yüzde 7,1 olan ABD enflasyonu Aralık ayında yüzde 6,5'e geriledi. Aylık enflasyon da yüzde 0,1 oranında geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon 6 aydır düşüş trendine girmiş oldu.

Enflasyon geçtiğimiz Ekim ayından bu yana en düşük seviyesinde bulunuyor.

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12/01/2023 16:45