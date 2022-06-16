ABD eski başkanı Ronald Reagan’nın suikastçısı serbest kaldı

ABD’nin eski Başkanı Ronald Reagan’a 30 Mart 1981'de suikast girişiminde bulanarak tek kurşunla yaralayan John Hinckley Jr'ın, 41 yıllık akıl hastanesi ve mahkeme gözetiminden sonra kısıtlamalarının kaldırılacağı mahkeme tarafından açıklandı. Hinckley Jr, suikastı ünlü oyuncu Jodie Foster’ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış, 30 yıl boyunca akıl hastanesinde tutulmuştu.

Hinckley Jr, 30 Mart 1981'de başkent Washington’daki Hilton Oteli'nin dışında Reagan'a suikast girişiminde bulunmuş, Reagan’ı tek kurşunla yaralayarak dönemin basın sekreteri James Brady'yi ağır şekilde yaralamış ve Brady’nin kısmi felçli kalmasına sebep olmuştu.

JODIE FOSTER'I ETKİLEMEK

Hinckley Jr, suikastı ünlü film yıldızı Jodie Foster’ı etkilemek için gerçekleştirdiğini açıklamış ve ruh sağlığı yerinde olmadığı için mahkeme jürisi ömür boyu akıl hastanesinde kalmasına karar vermişti.

30 YIL AKIL HASTANESİNDE KALDI

Doktorlar tarafından 30 yıl boyunca akıl hastanesinde gözetim ve tedavi altında tutulan John Hinckley Jr’a, yıllar içinde kademeli olarak gözetim altında annesiyle yaşaması ve müzikle uğraşması için izin verildi.

Eylül 2021 yılında Washington'daki ABD bölge mahkemesi yargıcı Paul L Friedman, 2016'dan beri kısıtlı haklarla yaşadığı evinde akli dengesi yerinde kalmaya devam ederse Hinckley'in 15 Haziran'da gözetiminin kaldıracağını açıkladı.

“EN SONUNDA ÖZGÜRLÜK”

Hinckley sosyal medya hesabından gözetim kısıtlamalarının kaldırıldığını “41 yıl 2 ay 15 gün sonra en sonunda özgürlük” mesajıyla duyurdu.

Bu habere tepkiniz:



16/06/2022 17:49