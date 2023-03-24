ABD eyaleti çocuklara sosyal medya erişimini kısıtladı

Utah, sosyal medya şirketlerinin çocukların uygulamalarını kullanması ve kullanıcıların en az 18 yaşında olduğunu doğrulaması için ebeveyn izni almasını şart koşan ilk ABD eyaleti oldu.

Vali, eyaletteki gençleri korumak için iki kapsamlı tedbiri imzaladığını söyledi.

Tasarılar, ebeveynlere, gönderiler ve özel mesajlar da dahil olmak üzere çocuklarının çevrimiçi hesaplarına tam erişim sağlayacak.

Hareket, sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin artan endişelerin ortasında geldi.

Perşembe günü yürürlüğe giren tedbirler kapsamında, çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi uygulamalarda hesap oluşturabilmesi için bir ebeveyn veya velinin açık onayı gerekecek.

Tasarılar ayrıca, ebeveynleri tarafından ayarlanmadıkça çocukların 22:30 ile 06:30 saatleri arasında erişimini engelleyen bir sosyal medya yasağı getiriyor.

Mevzuata göre sosyal medya şirketleri artık bir çocuğun verilerini toplayamayacak veya reklam amaçlı hedef alınamayacak.

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24/03/2023 08:37