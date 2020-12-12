ABD FDA, acil kullanım için Pfizer COVID-19 aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), acil kullanım için Pfizer-Biontech ortak yapımı COVID-19 aşısını onayladı. ABD başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten daha az bir sürede yapılacağını açıkladı

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12/12/2020

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ABD FDA, acil kullanım için Pfizer COVID-19 aşısını onayladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 aşısının acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılacak. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı videolu mesajda, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor. 

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, aşı onayının detaylarını NTV yayınında anlattı. Günay "ABD'de corona virüs vakası 15 milyonun üzerinde. Son bir aydır FDA bu aşı üzerinde değerlendirmelerine devam ediyordu. Hafta içerisinde klinik testlerde başarı elde etmişti aşı. Bu, ülkede corona virüse karşı onay alan ilk aşı oldu. Pazar gününden itibaren askerlerin yardımıyla aşının dağıtımı yapılacak. Aşı ilk olarak sağlık emekçilerine, acilde bulunan sağlık ekiplerine ve huzurevlerinde kalan sağlık görevlilerine yapılacak. Mart ayı ortası gibi ABD'de herkes aşıya ulaşabilecek. Aşı, ücretsiz olacak. Pfizer-Biontech aşısı Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.

12/12/2020 10:06
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TAGS: ABD FDA, acil kullanım, Pfizer COVID-19, aşı
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Güney Kore’de yapılan araştırmaya göre, corona virüsün taşıyıcıdan taşıyıcı olmayana bulaşmasının 5 dakika süreyle 6 metre mesafede durulması sonrasında da gerçekleştiği ortaya çıktı. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün en az 1 metre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak belirlediği mesafeden daha uzak mesafeden de corona virüsün bulaşabildiğini belirtti.

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