ABD gazlı ocakları yasaklamaya hazırlanıyor

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu, çocukluk çağı astımıyla ilişkili olduğu belirlenen gazlı ocakları yasaklamayı düşünüyor. Kurum üyesi Richard Trumpka Jr. dün Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Her seçenek masada. Güvenli hale getirilemeyen ürünler yasaklanabilir" dedi.

International Journal of Environmental Research and Public Health adlı hakemli bilimsel dergide Aralık 2022'de yayımlanan araştırma evlerde gazlı ocak tehlikesini gözler önüne sermişti.

Bulgular, çocukluk döneminde görülen astım vakalarının yaklaşık yüzde 12'sinin kapalı alanda gazlı ocakta yemek pişirilmesiyle bağlantılı olduğunu ortaya koymuştu.

Araştırmanın başyazarı olan veri bilimci Talor Gruenwald, "ABD'de yaklaşık 650 bin çocuk gazlı ocaklara maruz kalmasaydı astım hastası olmayacaklardı" demişti.

Gruenwald, pasif içicilikten kaynaklanan astım riskinin de benzer olduğuna işaret ederek "Gazla çalışan bir ocağı kullanmak, evinizde sigara içen birinin yaşamasına çok benzer" ifadesini kullanmıştı.

Ocak 2022'de yapılan bir çalışma da bu tür ocakların nitrojendioksit, karbonmonoksit ve ince partikül madde yaydığını göstermişti.

ABD'li bir grup senatör, Aralık 2022'de ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu Başkanı Alexander Hoehn-Saric'e gönderdikleri mektupta gazlı ocak tehlikesine dikkat çekmiş ve harekete geçilmesini istemişti.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm gibi çok sayıda ABD'li yetkili uzun süredir evlerde elektrikli ya da indüksiyonlu ocak kullanmasını istiyor.

"Bu gizli bir tehlike"

Kurum üyelerinden Trumka, gazlı ocakların tehlikelerine dair kamuoyundan görüş alınmasını ekimde tavsiye etmişti.

Trumka şimdiyse ocakların yol açtığı tehlikelere karşı ne tür adımlar atılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi. "Bu gizli bir tehlike" diyen kurum üyesi, seçenekler arasında yasağın yanı sıra cihazlardaki emisyona ilişkin bazı kurallar getirilmesi olduğunu belirtti.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu da CNN International'a yaptığı açıklamada şu anda herhangi bir yasak uygulanmadığını, atılacak herhangi bir adımın "uzun bir süreç gerektirdiğini" kaydetti:

Kurum çalışanları gazlı ocakların potansiyel tehlikeleri ve bunlarla ilgili önerilen çözümler hakkında halktan veri ve görüş toplamaya bu yıl başlamayı planlıyor.

ABD'de Berkeley, San Francisco ve New York gibi bazı kentler sera gazı emisyonunu azaltmak için yeni binalarda doğalgaz tesisatını yasakladı.

Kaynak: Independent Türkçe, Bloomberg, CNN International

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14/01/2023 19:14