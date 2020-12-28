ABD Gıda ve İlaç İdaresi IQOS 3’ün ABD’de Satışına İzin Verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 7 Aralık’ta, Philip Morris International’ın elektrikle ısıtılan tütün sistemi IQOS 3'ün halk sağlığının korunmasına uygun olduğunu doğruladı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışına izin verdi. FDA'nın kararı, Mart 2020'de yapılan satış öncesi tütün ürünü başvurusunun (PMTA) değerlendirmesi olarak geldi.

FDA kararında şunları belirtti: “Dairemiz tarafından incelenen uluslararası anket verilerinde, gençler veya genç yetişkinler tarafından artan IQOS kullanımına dair hiçbir kanıt bulunmamış, ABD içinde IQOS'un daha önce izin verilen versiyonu için gençlerde veya genç yetişkinlerde ürün kullanımına ilişkin yeni endişeler görülmemiştir.”

FDA’nın ABD'de IQOS 3 için verdiği satış izni kararı, şu anda sigara içen on milyonlarca Amerikalı için önemli başka bir adım olarak değerlendiriliyor.

FDA, 30 Nisan 2019'da, IQOS 2.4'e satış öncesi tütün izni (PMTA) vererek ABD'de satışına izin vermişti. FDA’nın IQOS 3 için verdiği satış izni kararı, IQOS 2.4 için Nisan 2019’da verilen PMTA satış kararında belirlenen ve istenmeyen kullanımı en aza indirirken yetişkinlerin sigaradan bu ürüne geçiş fırsatını en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan aynı kapsamlı ticarileştirme kurallarına tabidir.

FDA, 7 Temmuz 2020'de, IQOS 2.4'ün riski modifiye edilmiş tütün ürünü (MRTP) olarak satışına izin vermiş ve IQOS maruziyet modifikasyonu kararını halk sağlığına katkıda bulunması bakımından uygun bulmuştu.

IQOS 3 PMTA satış izni, IQOS 2.4 cihazı için verilmiş olan MRTP izninden bağımsızdır. PMI, IQOS 3 cihazı için modifiye edilmiş maruziyet satış izni başvurusunda bulunmayı bekliyor.

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28/12/2020 16:31