ABD, Guantanamo'daki tutuklulara Kovid-19 aşısı yaptırmayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki tutukevinde bulunanları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama planının durdurulduğunu açıkladı.

Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevinde görevli askerlerin Kovid-19'dan korunması için alınan önlemlerin gözden geçirildiğini kaydetti.

Askerlerin güvende olması için yükümlülüklere uyulduğuna dikkati çeken Kirby, hiçbir Guantanamo tutuklusunun aşılanmayacağını ifade etti.

İLK ZAMANLAR ÜSLERDEKİ VAKA SAYISI AÇIKLANMAMIŞTI

Guantanamo'daki mahkumlar arasında şimdiye kadar Kovid-19 vakası bildirilmedi, ancak ABD ordusu, salgının ortaya çıktığı ilk dönemde, güvenlik sebebiyle üslerdeki vaka sayısını açıklamama kararı almıştı.

ABD ordusundan bu ay yapılan açıklamada, aşılama kampanyasının, tutukevinde görevli tüm personelin yanı sıra tutuklulara da uygulanacağı belirtilmişti.

GUANTANAMO'DA 40 TUTUKLUNUN BULUNDUĞU BİLİNİYOR

44. ABD Başkanı Barack Obama, 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesi'ni kapatmayı taahhüt etmişti.

Obama, Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.

Bu habere tepkiniz:



31/01/2021 15:40