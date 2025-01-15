ABD, Güney Kıbrıs’ı 3 önemli savunma programına dahil etti

ABD Başkanlık Kararıyla, Güney Kıbrıs’ı Üç Önemli Savunma Programına Dahil Ediyor

Washington’da görevli gazeteci Lena Argiri’nin duyurduğu, Rum Lider Hristodulidis’İn de yeniden paylaştığı detaylara anlaşma şöyle:

• Uluslararası Askeri Malzeme Satışları

• Fazla Savunma Malzemesi Temini

• Yabancı Ülkelerin Ulusal Güvenlik Güçlerine Eğitim ve Ekipman Sağlayan 10. Başlık Programları

Haberde, “Bu gelişme, ABD-Kıbrıs ilişkilerinin stratejik derinliğini yansıtmakta olup, güvenlik alanındaki güçlü ilişkilerin temellerini atıyor. Aynı zamanda tüm sonraki ABD hükümetleriyle işbirliğini genişletiyor, iki ülke arasındaki uzun vadeli ortak hedef olan etkileşimli savunma kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor ve Kıbrıs’ın savunma profilinin modernizasyonuna yol açıyor. Bu önemli bir gelişme” denildi

Yunan ve Rum Hükümetine yakın Micheal İgnatu adlı gazeteci de “ Washington sonunda, Atina'dan sonra Lefkoşa'nın da Batı'nın gerçek, gerçek bir müttefiki olduğunu kabul etti” yorumu yaptı.