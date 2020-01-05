ABD, Güney Kıbrıs’ta Güvenlik Eğitim Merkezi kuracak

ABD’nin Güney Kıbrıs’ta bir güvenlik eğitim merkezi kuracağı, ilgili anlaşmanın ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağı iddia edildi.

Simerini gazetesi, ABD’nin Güney Kıbrıs’ta “Deniz, Liman, Kara Güvenliği Eğitim Merkezi” (Cyprus Centre of Land, Open Seas and Port Security) kuracağını yazdı.

Gazete, söz konusu merkezin kuruluşuna ilişkin anlaşmanın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyareti sırasında imzalanacağını belirtirken, Pompeo’nun iptal edilen ziyareti sonrasında yeni ziyaretinin netleşmesinin beklendiğini vurguladı.

Habere göre, merkezi kurulmasının ardından ABD’li uzmanlar tarafından güvenlik konularında eğitimler verilecek.

05/01/2020 14:43