ABD heyeti bugün Ankara'ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yer aldığı heyetin ateşkes talep edeceğini söyledi.

Amerikan askerlerinin Orta Doğu'da "polislik" yaptığını ve artık eve geri dönmelerini istediğini vurgulayan Trump, "Türkiye'ye ve başkalarına karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmeliler. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Pence'in, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, Pence'in Erdoğan ile görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda ateşkesin sağlanması konusunu öncelikli olarak görüşeceği vurgulandı.

Trump Beyaz Saray'da senatörlerle görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump bugün Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin önde gelen senatörleriyle görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile senatörlar arasındaki görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşecek.



Senatörlerin yanı sıra toplantıda Temsilciler Meclisi, Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler Komitesi'nden de üyeler katılacak.



Masada ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı harekat ve Suriye'deki son durum ele alınacak.

Erdoğan: Hedefimiz belli, herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PYD/YPG hızla mevzi kaybediyor. 'Harekatı durdurun' diye bize baskı yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi bir yaptırım konusunda endişemiz yok." dedi.

16/10/2019 10:50