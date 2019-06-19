Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Facebook'un piyasaya sürmeyi planladığı kripto parasına ilişkin güvenlik endişeleri bulunduğu açıkladı.

Facebook Inc.’un para transferinden ticarete kadar bir çok alanda kullanılabilecek yeni bir kripto para birimi çıkarma planı ABDde yasa yapıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu Başkanı, Maxine Waters şirketi Kongre ve regülatörler bu projeyi inceleyene dek durdurmaları konusunda uyardı. Diğer yasa yapıcılar isminin Libra olacağı belirtilen dijital paranın uygun bir yönetim yapısı olup olmayacağının sorgulanması ve dinlenmesini istedi.

ABD hükümeti Facebook'un Kripto Para projesinden endişeli

haberine göre Araştırma, Washington tarafından zaten halihazırda şüpheyle yaklaşılan Facebook gibi dev bir şirketin kripto paralar gibi tartışmalı bir endüstriye geçisişindeki riskleri gösterdi.

Haberde, “Kullanıcıların verilerini koruma konusundaki aldığı darbeden hala sendeleyen silikon vadisi gücü şimdi de regülasyondan uzak ve gözetim konusunda direnç gösteren alanına giriş yapıyor” denildi.

Californialı Demokrat Maxine Waters yaptığı açıklamada, “ Milyarlarca insanın bilgilerine sahip olan Facebook defalarca kullanıcı bilgilerini korumak ve dikkatli kullanımı konusunda ihmalkar davrandı. Kripto para oluşturma konusundaki planını duyurmasıyla, Facebook hala kontrolsüz yayılımına ve kullanıcılarının hayatlarına uzanmaya devam ediyor” dedi.

Finansal Hizmetler Panelinde Cumhuriyetçi kanadın temsilcisi Patrick McHenry, Demokrat Waters’ın bir duruşma yapmasını istedi. McHenry, Kongre’nin bu projenin söylentilerin ve spekülasyonların ötesine geçmesi ve küresel finansal sistem üzerindeki görülmemiş potansiyel etkisini değerlendirmek için oturum sağlanması gerektiğini söyledi.

Milletvekillerinin dijital para birimleri hakkında sahip oldukları diğer endişeler arasında tüketicilerin dijital paraların çalınması riski ve kara para aklama potansiyeli de bulunuyor.

The Wall Street Journal'da geçen hafta yer alan haberde Facebook'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü. Facebook'tan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama olacağı belirtildi.