ABD: Husilerin bölgesinden Kızıldeniz'e balistik füze fırlatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz'in güneyinde bulunan uluslararası seyir güzergahına iki gemisavar balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından, Husilerin Kızıldeniz'de gemilere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası seyir güzergahına iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Herhangi bir geminin hasar almadığı ifade edilen açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 18 Aralık’ta kurulduğu açıklanan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezen 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisinin, gelen 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu olayda da herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı bilgisi verildi.

Norveç bandıralı petrol tankeri "M/V BLAAMANEN"in Husilere ait İHA'nın saldırısından kıl payı kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Hindistan bandıralı, Gabon menşeili M/V SAIBABA" isimli petrol tankerinin İHA ile vurulduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

Açıklamada, bunların 17 Ekim'den bu yana Husiler tarafından ticari gemilere yönelik 14. ve 15. saldırılar olduğu ifade edildi.

"M/V SAIBABA"nın Hindistan bandıralı olmadığı açıklandı

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan donanması, ABD'nin açıkladığı geminin Hindistan değil Gabon bandıralı olduğunu açıkladı.

Hindistan donanmasından yapılan açıklamada, gemide 25 kişilik Hint mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.