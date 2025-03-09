ABD İç Güvenlik Bakanlığı bilgi sızdıranların tespiti için yalan makinesi kullanmaya başladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), çalışanlardan hangilerinin basına ve diğer gruplara bilgi "sızdırıyor" olabileceğini tespit etmek amacıyla "yalan makinesi" (poligraf) kullanmaya başladığı ifade edildi.

ABD basınında, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in yalan makinesi kullanılarak personele "kar amacı gütmeyen gruplar ve medya kuruluşlarıyla onaylanmamış iletişim" konusunda sorular sorulması talimatı verdiği belirtiliyor.

Bakanlığın düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına ilişkin bilgilerin "sızdırıldığı" ve bu nedenle adım atıldığı ifade ediliyor.

The Hill'in haberine göre, DHS Sözcüsü Tricia McLaughlin NewsNation'a yaptığı açıklamada, "İç Güvenlik Bakanlığı, ulusal güvenlik ajansıdır. Personellere poligraf testi yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız." ifadelerini kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP), Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE), Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ve Gizli Servis gibi kuruluşlar bulunuyor.

Halk arasında "yalan makinesi" ya da "yalan dedektörü" olarak bilinen poligraf, nabız ve kan basıncı gibi verileri ölçüyor.

- "Bilgi sızdıran 2 kişi tespit edildi"

Noem, X hesabından 7 Mart'ta yaptığı paylaşımda, Bakanlığın "bilgi sızdıran 2 kişiyi" tespit ettiğini belirtmişti.

Bu kişilerin 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Noem, "Bütün (bilgi) sızdıranları bulup kökünü kazıyacağız. Hapis cezası alacaklar ve biz de Amerika halkı için adaleti sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Noem, bu kişilerin tespit edilmesinde poligraf kullanılıp kullanılmadığına ilişkin detay vermedi.