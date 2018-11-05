ABD: İran'a yaptırımlardan Türkiye muaf

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çıkmasının ardından yeniden uyguladığı yaptırımlarda 2. aşama yürürlüğe girdi. Dışişleri ve Hazine Bakanlıklarından "İran'a yaptırımları yeniden tümüyle uyguluyoruz" açıklaması yapıldı. Buna göre Türkiye dahil 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda muafiyet tanındı.

ABD'den İran'a yaptırımlar resmen bugün itibarıyla başladı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yaptırımlar ilan edilirken Dışişleri bakanı Mike Pompeo yaptırım kapsamlarını açıkladı.

12 MADDEYİ KAPSIYOR

Mike Pompeo'nun yaptığı resmi açıklama ile yaptırımların kapsamı duyuruldu. buna göre taşımacılık sektöründen enerji alanına kadar her konuda kapsamlı yaptırımlar getiren ABD, hedeflerinin İran'ın önlerini kesmek olduğunu duyurdu.

8 ÜLKE MUAF

Mike Pompeo Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin resmen bu yaptırımlardan muaf tutulduğunu duyurdu. Pompeoi, Jponya, Güney Kore, Çin, Tayvan, Türkiye, Hindistan ve İtalya'nın muaf olan devletler olduğunu duyurdu.

YAPTIRIMLAR YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı. 50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı yaptırım listesine alındı.

AVRUPA'DA YAPTIRIMA DAHİL OLACAK

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pomepo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını belirtti.

AB konusunda da açıklama yapan İran'ın, yaptırımlar konusunun AB'yi de kapsadığı belirtilirken, yasağa uyumaması durumunda karşılık verileceği belirtildi.

8 ÜLKEYE 6 AY SÜRE

ABD petrol ithalatı konusunda 8 ülkeye 6 ay süreyle muafiyet tanıyacak. Söz konusu ülkeler bu süre içerisinde İran'la petrol ticaretlerin en alt seviyeye indirmeye çalışacak. Altı ay sonra durum yeniden gözden geçirilecek.

Basın toplantısında, Pompeo, 20'den fazla ülkenin zaten İran'dan petrol alımını kıstığını, İran'ın petrol satışının günde 1 milyon varilden fazla azaldığını söyledi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Avrupa Birliği'nin (AB) İran'la arasında insani yardım ve bazı ticari falliyetler dahil belli transferleri devam ettirmesine izin vereceklerini söyledi.

Daha önce AB, İran ile ticareti sürdürebilmek adına yeni bir kurumsal yapı oluşturma çalışmaları yürüttüğünü duyurmuştu.

İki bakanın 'ABD'nin gelmiş geçmiş uyguladıkları arasında en serti', 'tarihin en geniş kapsamlısı ve en uzunu' diye nitelediği yaptırım listesine 700'den fazla kişi ve kurum konuldu.

Basın toplantısında, Trump'ın İran'a yaptırımlarla ilgili Taht Oyunlarını anıştıran paylaşım yaptığı hatırlatılıp bunun münasip olup olmadığı soruldu.

Pompeo, "(İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı) Kasım Süleymani'nin buna cevabını gördünüz, onun elinde Amerikan kanı var. Kesinlikle komik bir durum değil. İranlılar Amerikan askerlerinin canlarını tehlikeye atan adımlar atıyorlar. Hiçbiriniz umursamıyorsunuz" yanıtını verdi.