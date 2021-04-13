ABD, İran’daki nükleer tesise saldırı olayına karışmadığını açıkladı

ABD, İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırı ile bağlantısı olmadığını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıya ABD'nin karışmadığını belirterek, İran'ın ABD'ye yönelik suçlamalarını reddetti. Psaki, “ABD hiçbir şekilde karışmadı. Sebepleri veya etkileri hakkında spekülasyona ekleyecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında dün sabah nedeni bilinmeyen bir kazanın meydana geldiği bildirilmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, meydana gelen kazayı terör saldırısı olarak nitelendirmişti.

İsrail medyası ise, saldırının İsrail istihbarat servisi Mossad tarafından düzenlendiğini aktarmıştı. İran İstihbarat Bakanlığı, sabah saatlerinde saldırıda rolü olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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13/04/2021 08:42