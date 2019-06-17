ABD, İran'ı insansız hava aracını düşürmeye çalışmakla suçladı

ABD Umman Körfezi'nde iki petrol tankerindeki patlamalardan sorumlu tuttuğu İran'ı, patlamaların ardından gözlem uçuşu yapan bir Amerikan insansız hava aracını da düşürmeye çalışmakla suçladı.

13 Haziran'da Japonya'ya ait Kokuka Courageous ve Norveç'e ait Front Altair adlı gemilerde patlamalar meydana gelmişti. Tahran yönetimi, iki petrol tankerindeki patlamaların arkasında oldukları iddiasını reddediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ı, saldırının ardından Japon tankeri Kokuka Courageous'a yönelik gözlem uçuşunu engellemek için, Amerikan insansız hava aracı MQ-9 Reaper'ı karadan havaya füze ile vurarak düşürmeye teşebbüsle suçladı.

Ancak teşebbüsün başarısızlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Washington yönetimi Cuma günü de yayımladığı bir videoyla, küçük bir teknedeki İran güçlerinin, patlamamış, mıknatıslı bir mayını tankerlerden birinin gövdesinden sökerken görüldüğünü iddia etmişti. Bunun, patlamaların arkasında İran'ın olduğunu kanıtladığı savunulmuştu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise Pazar günü İran Meclis Başkanı Ali Larijani'nin, saldırıların arkasında Washington'ın olabileceğini söylediğini bildirdi.

Larijani milletvekillerine yaptığı açıklamada, "İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaramaması nedeniyle, saldırıların ABD tarafından düzenlenmiş olabileceğini" öne sürdü.