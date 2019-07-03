ABD, İran’ın nükleer santrallerine operasyon düzenleyebilir

Hürriyet gazetesi New York ve Washington muhabiri Razi Canikligil ABD'nin kısa süre içinde İran'ın bazı nükleer santrallerine operasyon düzenleyebileceğini iddia etti.

Canikligil kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump, birkaç saate kadar İran’ın bazı nükleer tesislerine karşı operasyon yapabilir" ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump geçen haftalarda İran'a yapılacak bir operasyondan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Tahran ile İran arasındaki gerilim bu hafta İran'ın 2015 anlaşması tarafından belirlenen zenginleştirilmiş uranyum sınırını aştığını bildirmesiyle daha da yükseldi. Trump, İran'ın "ateşle oynadığını" söylemişti.

Avrupa Komisyonu Güvenlik Konseyi'nin bu akşam Brüksel'de İran'ın zenginleştirilmiş uranyum sınırını geçmesi konulu acil bir toplantıya çağrıldığı açıklandı.

AFP'nin haberine göre, daha sonrasında AB'den yapılan açıklamada, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum limitini aşması konusunda 'endişe duyulduğu' belirtilirken, İran'ın verilen karardan dönmesi gerektiği belirtildi.

ABD, Rusya, Avrupa Birliği (AB) ve Çin düzeyinde 'acil durum' hareketliliği yaşandığı iddia ediliyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndüğü bildirildi.Beyaz Saray'daki acil durumun ne olduğu bilinmiyor. Rusya'daki toplantının gündeminin ise denizaltı aracında meydana gelen yangın bildirildi.