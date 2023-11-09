ABD: İsrail, Gazze'deki saldırılara günde 4 saat ara vereceğini bildirdi

ads ads ads ads
09/11/2023

ads
ABD: İsrail, Gazze'deki saldırılara günde 4 saat ara vereceğini bildirdi


Beyaz Saray, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin "zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına" olanak tanıyacağını savunan Kirby, "Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım." dedi.

Kirby ayrıca, İsrail'in bugün başlaması planlanan 4 saatlik aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.

09/11/2023 20:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ABD: İsrail, Gazze’deki saldırılara günde 4 saat ara vereceğini bildirdi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.