ABD, İsrail’e uçak gemisi gönderdi

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08/10/2023

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ABD, İsrail’e uçak gemisi gönderdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, Hamas’ın saldırılarının ardından USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki görev grubunu İsrail’e gönderdiğini duyurdu.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD İsrail’e destek amacıyla bölgeye uçak gemisi görev grubunu gönderiyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmelerin ardından Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Savunma Bakanlığının bölgedeki duruşunu güçlendirmek için birkaç adım attığını duyurdu.

Austin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile beraberindeki görev grubunun destek amacıyla İsrail’e gönderildiğini duyurarak, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının bölgede güçlendirilmesi yönünde de adımlar atıldığını aktardı.

ABD hükümetinin İsrail Savunma Kuvvetleri’ne (IDF) mühimmat da dahil olmak üzere ek ekipman ve kaynakları hızla sağlayacağını ifade eden Austin, “İlk güvenlik yardımı bugün hareket etmeye başlayacak ve önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.

08/10/2023 21:42
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TAGS: abd, israil
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