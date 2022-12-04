ABD istihbaratı: Ukrayna savaşı kış aylarında yavaşlıyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, "Ukrayna'da çatışmaların yoğunluğunun azaldığını şimdiden görüyoruz ve önümüzdeki aylarda da bunu görmeyi umuyoruz" dedi.

ABD istihbaratı, Ukrayna’daki çatışmaların yavaşlamaya başladığını ve bunun önümüzdeki kış aylarında da devam edeceğini düşünüyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Rusya ve Ukrayna kuvvetlerinin bahar aylarında karşı saldırı için “onarım, ikmal ve yeniden yapılandırmaya” gideceğini söyledi. Haines, California’daki bir savunma forumunda, çatışmaların şu anda Ukrayna’nın doğusundaki Bakhmut ve Donetsk bölgesi çevresinde yoğunlaştığını söyledi.

Rusya’nın geçen ay Herson bölgesinin batısındaki birliklerini çekmesinin ardından çatışmaların yavaşladığını belirten Haines, şöyle konuştu:

“Çatışmalanın yoğunluğunun azaldığını şimdiden görüyoruz ve önümüzdeki aylarda da bunu görmeyi umuyoruz.”

Haines, hem Ukrayna hem de Rus ordularının kıştan sonra herhangi bir karşı saldırıya hazırlanmak isteyeceğini söyledi ve ekledi: “Ancak Rusların bunu yapmaya gerçekten hazır olup olmayacağı konusunda ciddi şüphelerimiz var.”

Haines, ABD istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu aşamada ordusunun ne kadar zor durumda olduğunu tam olarak göremediğine inandığını kaydederek “Moral eksikliği, ikmal, lojistik ve karşı karşıya oldukları bir dizi sorun nedeniyle cephane kıtlığı görüyoruz” dedi.

Ukrayna’daki savaş dokuzuncu ayına girdi, ancak Rusya ele geçirdiği toprakların yarısından fazlasını kaybetti. Son dönemde Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırılar düzenliyor.

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04/12/2022 20:21