ABD-Japonya ortak tatbikatında Çin'in ilk kez 'hayali düşman' olarak kullanıldığı iddiası

ABD ve Japonya arasında sanal olarak yapılan askeri tatbikatta, Çin’in ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldığı iddia edildi.

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04/02/2024

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ABD-Japonya ortak tatbikatında Çin'in ilk kez 'hayali düşman' olarak kullanıldığı iddiası

The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığını haberine göre, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusu arasında yapılan askeri tatbikattaki varsayımsal savaşta, Çin düşman olarak adlandırıldı.

Perşembe gününe kadar sürmesi planlanan bilgisayar simülasyonu tatbikatında, Tayvan'daki acil bir duruma müdahale senaryosu işleniyor.

Tatbikatın senaryosunun, Japonya gizlilik yasası kapsamında "özel bir sır" olarak sınıflandırmış olduğu belirtiliyor.

04/02/2024 22:50
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TAGS: ABD-Japonya ortak tatbikatında Çin’in ilk kez ’hayali düşman’ olarak kullanıldığı iddiası
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