ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin silahlanmasını görüştü

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13/02/2022

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ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin silahlanmasını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı.

Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, üç ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.

Blinken, “provokasyon aşamasında” olan Kuzey Kore’ye karşı üç ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

 

13/02/2022 13:53
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