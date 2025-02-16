ABD, Japonya ve Güney Kore'den güvenlik ve ekonomide işbirliğini derinleştirme mesajı

ABD, Japonya ve Güney Kore, Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik, savunma ve ekonomide üçlü işbirliğini derinleştirmeye bağlılıklarını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin, Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldiği görüşmeye ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre, bakanlar üçlü işbirliğine bağlılıklarını dile getirdikleri görüşmede, Hint-Pasifik bölgesinde "refah ve güvenlik" gibi konuları ele aldı.

Rubio'nun, ABD'nin "nükleer kapasitesi dahil askeri gücüyle Japonya ve Güney Kore'nin güvenliğine bağlı olduğunu" belirttiği görüşmede, bakanlar, Güney Çin Denizi dahil Hint-Pasifik bölgesinde "statükonun tek taraflı değiştirilmesine yönelik çabalara karşı olduklarını" kaydetti.

Bakanlar, Tayvan Boğazı'ndaki "sorunların barışçıl yolla çözülmesi" çağrısında bulunarak, Kuzey Kore konusunda üçlü işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahsızlandırılması konusuna bağlılıklarını yineleyen Rubio, Cho ve İvaya, Kuzey Kore'nin "nükleer ve füze programları, siber faaliyetleri ve Rusya ile askeri işbirliği eylemlerinden" endişeli olduklarını dile getirdi.

Bakanlar, bölgesel güvenlik, ekonomi, yapay zeka, yarı iletkenler, teknoloji, siber güvenlik gibi konularda işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade ederek, serbest ve adil küresel ekonomik düzenin sağlanmasına bağlılıklarını yineledi.